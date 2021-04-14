«Чистые Игры-2021» пройдут в семи населённых пунктах Свердловской области

Участники будут соревноваться в сборе и сортировке мусора. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловская область традиционно примет участие в командных соревнованиях «Чистые игры». В апреле они пройдут в семи населённых пунктах региона.

В Екатеринбурге «Чистые игры» вновь состоятся на территории Шарташского лесопарка. Мероприятие запланировано на 24 апреля (суббота). Для участия необходима регистрация, информирует департамент информполитики региона.

Помимо уральской столицы командные соревнования по очистке природных территорий от мусора пройдут в Первоуральске, Верхней Синячихе, Арамиле, селе Патруши, а также в посёлках Октябрьский и Уральский. Перед стартом все добровольцы получат комплекты цветных мешков для раздельного сбора мусора, перчатки и одноразовые маски.

Участники будут соревноваться в сборе и сортировке мусора, параллельно участвуя в эко-викторинах. Разобранный мусор – пластик, стекло, металл и резина – пойдёт на переработку. Остальное отправится на полигоны.

Проект реализуется на территории региона с 2018 года, за это время уже состоялось более 50 игр в 22 населённых пунктах. В играх приняли участие 2 900 человек, было собрано 63 тонны мусора, из которых 50% было отправлено на переработку.

Напомним, в 2020 году участники «Чистых Игр» освободили от мусора четыре площадки – две в Екатеринбурге, а также по одной в Первоуральске и посёлке Патруши. Всего свердловчане собрали 896 мешков мусора общим весом более 9 тонн.

Добавим, ранее была названа дата общегородского субботника в Екатеринбурге.