Вход в Шарташский лесопарк в Екатеринбурге станет платным

Вход в Шарташский лесопарк станет платным через 10 лет. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о платном входе в природные парки и Шарташский лесопарк. В последнем плату начнут требовать через 10 лет, с 1 января 2031 года.

Она составит 0,5% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в России. Сегодня она равняется 12 702 рублям. Если бы плату вводили в этом году, она составила бы 63,5 рубля.

Отметим, что посещение парков "Оленьи ручьи", "Бажовские места", "Река Чусовая" и заказника "Режевской" уже было платным. С сегодняшнего дня за вход взимается:

в природный парк "Оленьи ручьи" 2,7% от величины прожиточного минимума в России (342,9 рубля),

в "Бажовские места" 1,3% (165 рублей),

в парк "Река Чусовая" 1,5% (190,5 рубля),

в природно-минералогический заказник "Режевской" 1% (127 рублей).

Вход будет платным для всех физлиц, не проживающих в населённых пунктах в границах особо охраняемых природных территорий областного значения.

Контроль за исполнением постановления возложен на замгубенатора Алексея Шмыкова.

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Публикуем документ, размещённый также на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области:

Фото: документ