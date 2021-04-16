В Екатеринбурге с 26 апреля вводят особый противопожарный режим

И.о. главы Екатеринбурга Игорь Сутягин провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности в уральской столице. Итогом заседания стало решение о введении особого противопожарного режима с 26 апреля.
Он предусматривает запрет на посещение гражданами лесных участков и торфомассивов и въезд на их территорию автомобилей. Будет запрещено использовать открытый огонь и проводить сельскохозяйственный пал в сухую, жаркую и ветреную погоду, а также при объявлении штормового предупреждения.
Главам районных администраций Екатеринбурга в период особого режима предписывается информировать население о пожарной обстановке и необходимости строго соблюдать меры пожарной безопасности.
Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, угрозе распространения природных пожаров в весенне-летний период наиболее подвержены следующие населённые пункты:
- посёлок Березит;
- село Верхнемакарово;
- село Горный Щит;
- посёлок Зелёный бор;
- посёлок Исток;
- посёлок Северка;
- посёлок Садовый;
- посёлок Шабровский.
Администрация Екатеринбурга напоминает, что в 90% случаев причиной природных пожаров является человеческий фактор. В связи с этим горожан призывают ответственно относиться к использованию открытого огня и внимательно соблюдать правила пожарной безопасности.
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