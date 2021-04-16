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Общество / Природа
16 апреля 2021, 16:11

В Екатеринбурге с 26 апреля вводят особый противопожарный режим

Костёр

Во время действия особого противопожарного режима запрещено использовать открытый огонь и проводить сельскохозяйственный пал в сухую, жаркую и ветреную погоду. Фото: Галина Соловьёва.

И.о. главы Екатеринбурга Игорь Сутягин провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности в уральской столице. Итогом заседания стало решение о введении особого противопожарного режима с 26 апреля.

Он предусматривает запрет на посещение гражданами лесных участков и торфомассивов и въезд на их территорию автомобилей. Будет запрещено использовать открытый огонь и проводить сельскохозяйственный пал в сухую, жаркую и ветреную погоду, а также при объявлении штормового предупреждения.

Главам районных администраций Екатеринбурга в период особого режима предписывается информировать население о пожарной обстановке и необходимости строго соблюдать меры пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, угрозе распространения природных пожаров в весенне-летний период наиболее подвержены следующие населённые пункты:

  • посёлок Березит;
  • село Верхнемакарово;
  • село Горный Щит;
  • посёлок Зелёный бор;
  • посёлок Исток;
  • посёлок Северка;
  • посёлок Садовый;
  • посёлок Шабровский.

Администрация Екатеринбурга напоминает, что в 90% случаев причиной природных пожаров является человеческий фактор. В связи с этим горожан призывают ответственно относиться к использованию открытого огня и внимательно соблюдать правила пожарной безопасности.

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Областная газета Свердловской области

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