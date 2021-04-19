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Общество / Природа
19 апреля 2021, 13:58

Евгений Куйвашев призвал всех свердловчан выйти на субботник в эти выходные

Евгений Куйвашев на субботнике

Ожидается, что и глава региона поучаствует в акции. Фото: Александр Исаков

В эту субботу, 24 апреля, Свердловская область присоединится ко Всероссийскому весеннему субботнику. Губернатор Евгений Куйвашев призвал уральцев выйти на уборку дворов и общественных территорий.

Традиционно в муниципалитетах будут также высаживать деревья, приводить в порядок спортплощадки и памятники. Ожидается, что и глава региона поучаствует в акции.

"Мы в Свердловской области уделяем особое внимание комплексному преображению наших городов и посёлков, созданию новых стандартов качества жизни людей. Уверен, что люди в муниципалитетах это видят и чувствуют. Знаю, что и сами уральцы ответственно подходят к этим вопросам. Поэтому, как и каждую весну, вновь призываю всех после долгой зимы вместе навести порядок на улицах, во дворах, парках и скверах. Апрельские субботники – это хорошая экологическая традиция, которую мы поддерживаем и развиваем", - приводит департамент информполитики Свердловской области слова губернатора.

В семи свердловских территориях 24 апреля пройдут также "Чистые игры". Жителей Екатеринбурга, Первоуральска, Верхней Синячихи, Арамиля, с. Патруши, п. Октябрьский и Уральский ждут призы, результаты их труда будут учтены во всероссийском турнире Весеннего Кубка Чистоты. Отмечается, что собранные пластик, стекло, металл и резина используют в качестве вторсырья предприятия-переработчики. Остальной мусор направят на полигоны.

В рамках весенней уборки из свердловских городов обычно вывозится от 120 до 140 тысяч тонн грязи и мусора.

Добавим, что в екатеринбурге до 30 ареля проходит Месячник чистоты. В прошлом году субботник планировали провести 27 апреля, однако из-за коронавируса массовый выход на уборку территорий был отменён.

Областная газета Свердловской области

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