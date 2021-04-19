Шарташский лесопарк обработают от клещей

Работы будут проводиться в конце апреля. Фото: Галина Соловьёва.

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин заявил, что территорию парка обработают от клещей. Работы будут проводиться в конце апреля.

По словам директора лесопарка, всего обработают 177 гектаров.

"В период с 26 по 30 апреля территория Шарташского лесопарка будет обрабатываться от клещей. Прежде всего будет обработан парк «Каменные палатки» и другие особо посещаемые места", - пишет Артур Зиганшин на своей странице в Facebook.

Напомним, о начале сезона активности клещей свердловчан предупредили в середине марта. В начале апреля свердловские больницы получили 60 тыс. доз иммуноглобулина для профилактики клещевого энцефалита.

По данным на 12 апреля, на Среднем Урале зафиксировано уже 45 случаев укусов кровососущих.

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