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19 апреля 2021, 18:14

Названы самые опасные территории с клещами в Свердловской области

Клещ

За неделю с 12 по 19 апреля клещи покусали 718 человек. У доного свердловчанина подозревают клещевой иксодовый боррелиоз. Фото: Александр Исаков

Клещи активизировались уже в 48 муниципалитетах Свердловской области и покусали 763 человека. Наибольшее количество пострадавших фиксируется в семи муниципалитетах.

Среди самых опасных территорий с клещами: Пышминский, Белоярский, Новолялинский и Тугулымский ГО, Слободо-Туринский МР, Ирбитском МО, Каменск-Уральский. В этих муниципалитетах среднеобластные показатели по укусам клещей превышены в 2 раза и более, сообщает свердловский Роспотребнадзор. При этом половина всех случаев в области приходится на Екатеринбург - 375.

За неделю с 12 по 19 апреля клещи покусали 718 человек. У доного свердловчанина подозревают клещевой иксодовый боррелиоз, его госпитализировали. В начале прошлой неделе сообщалось всего о 45 пострадавших. Напомним, что сезон активности клещей в этом году стартовал 29 марта.

Отметим, что свердловские парки начали обрабатывать от кровососущих. Известно, что в Шарташском лесопарке обработают 177 гектаров в период с 26 по 30 апреля.

Областная газета Свердловской области

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