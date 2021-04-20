На Среднем Урале ограничено транспортное сообщение с 24 населёнными пунктами

В Ирбите подтоплены 42 приусадебных участка. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области восемь низководных мостов оказались подтопленными, ещё один - на период половодья был разобран. В результате этого временно ограничено сообщение с 24 населёнными пунктами.

В них проживает 2 749 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Отмечается, что жизнеобеспечение в указанных ниже населённых пунктах не нарушено. Там заранее были сделаны запасы продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов.

Подтоплены низководные мосты: в Байкаловском муниципальном районе – ограничено сообщение с деревнями Яр, Боровикова и Красный Бор;

в Туринском ГО – с селом Кумарьинское;

в Слободо-Туринском муниципальном районе – с деревнями Решетникова, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жирякова, Черемнова, Макуй, Барбашина и селом Куминовским;

в Ирбитском муниципальном образовании – с деревней Юдина;

в Красноуфимске – с четырьмя жилыми домами. Разобран низководный мост в Талицком ГО – временно ограничено сообщение с деревнями Заречная и Заселина.

Также известно, что в Ирбите подтоплены 42 приусадебных участка. На месте круглосуточно дежурят спасатели. Они оказывают адресную помощь, при необходимости перевозят на моторной лодке население через подтопленную территорию.

"Паводковая ситуация в Свердловской области развивается в соответствии с прогнозом. Гидрологическая обстановка в норме", – отмечают в министерстве. Уточняется, что пик паводка в этом году ожидается в течение ближайших трёх дней. Далее прогнозируется постепенное снижение уровня воды.

Ранее "Облгазета" сообщала, что во время паводка на Среднем Урале будет открыто 57 пунктов временного размещения. Они смогут принять почти 30 тысяч человек.