Глава Екатеринбурга приберётся в дендропарке

Алексей Орлов призвал горожан сделать Екатеринбург чище. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о своём участии в городском субботнике. Мероприятие запланировано на 24 апреля.

Как рассказал мэр в своём Instagram, он и его коллеги из горадминистрации будут работать в дендрарии, расположенном напротив ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта). Парк очистят от бумаги, пакетов, бутылок и другого мусора.

"Горожане любят отдыхать в этом парке в самом сердце Екатеринбурга, выходить к набережной и кормить уток, поэтому сразу видят плоды нашего труда", – сказал Алексей Орлов.

Он призвал всех горожан навести в порядок перед майскими праздниками и сделать город чище.

"Понимаю, что не все одобряют "обязаловку" в виде субботников, но выйти в свой двор, на свою улицу и внести личный вклад в благоустройство – это показатель гражданской ответственности", – добавил глава Екатеринбурга.

Добавим, ранее выйти на уборку дворов и общественных территорий свердловчан призвал глава региона Евгений Куйвашев.

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