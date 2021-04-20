Глава Екатеринбурга приберётся в дендропарке

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о своём участии в городском субботнике. Мероприятие запланировано на 24 апреля.
Как рассказал мэр в своём Instagram, он и его коллеги из горадминистрации будут работать в дендрарии, расположенном напротив ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта). Парк очистят от бумаги, пакетов, бутылок и другого мусора.
"Горожане любят отдыхать в этом парке в самом сердце Екатеринбурга, выходить к набережной и кормить уток, поэтому сразу видят плоды нашего труда", – сказал Алексей Орлов.
Он призвал всех горожан навести в порядок перед майскими праздниками и сделать город чище.
"Понимаю, что не все одобряют "обязаловку" в виде субботников, но выйти в свой двор, на свою улицу и внести личный вклад в благоустройство – это показатель гражданской ответственности", – добавил глава Екатеринбурга.
Добавим, ранее выйти на уборку дворов и общественных территорий свердловчан призвал глава региона Евгений Куйвашев.
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