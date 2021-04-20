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Общество / Природа
20 апреля 2021, 13:38

С 21 апреля вход в Ботанический сад Екатеринбурга станет платным

Ботанический сад

Горожанам придётся платить за посещение сада. Частые посетителя смогут приобретать абонемент. Фото: Павел Ворожцов.

С завтрашнего дня, 21 апреля, вход в Ботанический сад УрО РАН станет платным. За одну прогулку в зелёной зоне жителям Екатеринбурга придётся платить по 150 рублей.

Постоянным посетителям Ботанического сада предлагается приобрести месячный абонемент. Он обойдётся в 1 500 рублей. Как говорится на сайте учреждения, основанием для введения платы стало то, что Ботанический сад является особо охраняемой природной территорией Федерального значения.

Отмечается, что гулять по саду без билета смогут школьники, дети-сироты, пенсионеры, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны. С полным списком физлиц, которые освобождаются от платы за посещение можно ознакомиться тут. При себе необходимо иметь соответствующее удостоверение.

Ботанический сад открыт для посещений с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - с 8:00 до 17:00​​​​​​.

Билеты приобретаются в кассе павильона, тел. +7 (343) 210-29-58.

Добавим, на днях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о платном входе в Шарташский лесопарк. Однако позже директор парка Артур Зиганшин заявил, что "Шарташский лесопарк по-прежнему будет доступен всем".

Областная газета Свердловской области

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