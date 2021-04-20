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Общество / Природа
20 апреля 2021, 15:02

Прокуратура выясняет причину гибели рыбы в Нейво-Рудянском водохранилище

  Павел Зубкова
Рыба

Будет проведено исследование, что позволит установить причину массового мора рыбы. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская прокуратура организовала проверку по сообщению о возможном массовом море рыбы в Нейво-Рудянском водохранилище. Устанавливается причина этого экологического происшествия.

Как сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства, проверка проводится силами сотрудников Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры. В мероприятиях задействованы специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, а также государственного казенного учреждения Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля».

Надзорное ведомство совместно с Минприроды даст оценку качества соблюдения законодательства о сохранении водных биологических ресурсов. Кроме того, будет проведено исследование, что позволит установить причину массового мора рыбы.

Отметим, что такие инциденты периодически случаются на свердловских водоемах. Так, в июле 2020 года в акватории реки Реж в Алапаевском районе местные жители обнаружили большое количество мёртвой рыбы. Как писала «Областная газета», участие в надзорных мероприятиях и расследовании случившегося принимали специалисты, связанные с рыболовством и охраной окружающей среды. Для установления причин гибели рыбы были отобраны её образцы. Помимо этого, на лабораторные исследования были отправлены и образцы воды из реки.

Областная газета Свердловской области

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