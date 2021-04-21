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21 апреля 2021, 08:23

Свердловскую область накрыл смог

Смог в городе

Ветер в ближайшие дни будет неустойчивый слабый. Фото: Павел Ворожцов

Уральские синоптики предупредили о смоге на территории Свердловской области. Он накрыл регион до 25 апреля.

Предупреждение начало действовать с вечера вторника.

"Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 25 апреля", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

Добавим, что ветер в ближайшие дни будет неустойчивый слабый. Синоптики обещают, что будет облачно с прояснениями. Сегодня и завтра днём может потеплеть до +18.

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Областная газета Свердловской области

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