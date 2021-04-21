Особый противопожарный режим введён в 16 свердловских муниципалитетах

В ряде муниципалитетов Свердловской области введён и действует особый противопожарный режим. В список вошли 16 территорий.
Особый противопожарный режим в следующих муниципалитеах:
- Камышловский ГО;
- Каменск-Уральский ГО;
- Гаринский ГО;
- городской округ Верхнее Дуброво;
- Ивдельский ГО;
- Каменский ГО;
- городской округ Ревда;
- городской округ Староуткинск;
- Тавдинский ГО;
- Восточное сельское поселение Камышловского ГО;
- Галкинское сельское поселение Камышловского ГО;
- Зареченское сельское поселение Камышловского ГО;
- Калиновское сельское поселение Камышловского ГО;
- Обуховское сельское поселение Камышловского ГО;
- Берёзовский ГО;
- Североуральский ГО.
Там запрещается использование открытого огня, сжигание мусора и сухой травы, даже в металлических бочках. Также нельзя проводить любые пожароопасные работы в лесу, на полях, в населённых пунктах, напоминает департамент информполитики региона.
По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, для выявления нарушителей при лесничествах создаются патрульные группы. В них входят работники лесной охраны и правоохранительных органов.
К тушению лесных пожаров в 2021 году готовы 4 615 человек, около 2 000 единиц техники и почти 9 000 единиц оборудования.
Для обнаружения лесных пожаров будут задействованы 27 наблюдательных пунктов, системы видеонаблюдения "Лесохранитель", а также наземные и авиационные патрули. В распоряжении последних находятся три вертолёта и пять самолётов.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге особый противопожарный режим введут с 26 апреля.
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