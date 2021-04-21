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Общество / Природа
21 апреля 2021, 12:19

Особый противопожарный режим введён в 16 свердловских муниципалитетах

лесной пожар

Проводить любые пожароопасные работы в лесу, на полях и населённых пунктах запрещено. Фото: Алексей Кунилов.

В ряде муниципалитетов Свердловской области введён и действует особый противопожарный режим. В список вошли 16 территорий.

Особый противопожарный режим в следующих муниципалитеах:   

  • Камышловский ГО;
  • Каменск-Уральский ГО;
  • Гаринский ГО;
  • городской округ Верхнее Дуброво;
  • Ивдельский ГО;
  • Каменский ГО;
  • городской округ Ревда;
  • городской округ Староуткинск;
  • Тавдинский ГО;
  • Восточное сельское поселение Камышловского ГО;
  • Галкинское сельское поселение Камышловского ГО; 
  • Зареченское сельское поселение Камышловского ГО;
  • Калиновское сельское поселение Камышловского ГО;
  • Обуховское сельское поселение Камышловского ГО;
  • Берёзовский ГО;
  • Североуральский ГО.

Там запрещается использование открытого огня, сжигание мусора и сухой травы, даже в металлических бочках. Также нельзя проводить любые пожароопасные работы в лесу, на полях, в населённых пунктах, напоминает департамент информполитики региона.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, для выявления нарушителей при лесничествах создаются патрульные группы. В них входят работники лесной охраны и правоохранительных органов.

К тушению лесных пожаров в 2021 году готовы 4 615 человек, около 2 000 единиц техники и почти 9 000 единиц оборудования.

Для обнаружения лесных пожаров будут задействованы 27 наблюдательных пунктов, системы видеонаблюдения "Лесохранитель", а также наземные и авиационные патрули. В распоряжении последних находятся три вертолёта и пять самолётов.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге особый противопожарный режим введут с 26 апреля.

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Областная газета Свердловской области

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