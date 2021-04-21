В Свердловской области потушено 36 очагов лесных пожаров

Сообщить о пожаре в лесу можно по номеру 8 (800) 100-94-00. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области за минувшую неделю потушено 36 очагов лесных пожаров. От огня пострадало свыше 200 гектаров леса.

Все пожары были ликвидированы специалистами Уральской базы авиационной охраны лесов в течение первых суток. На сегодняшний день на территории Среднего Урала продолжается тушение одного лесного пожара – в Талицком городском округе.

Известно, что лесопожарная ситуация в Свердловской области отслеживается в круглосуточном режиме. В единый диспетчерский центр Уральской базы авиационной охраны лесов поступает информация от наземного, авиационного, космического и видеомониторинга. Также звонки на номер 8 (800) 100-94-00 поступают от неравнодушных граждан.

По данным департамента информполитики региона, с 14 апреля от огня также пострадали свыше 250 гектаров не лесных территорий.

Ранее стало известно, что в 16 муниципалитетах Свердловской области введён и действует особый противопожарный режим. С полным списком можно ознакомиться тут.

К тушению лесных пожаров в 2021 году готовы 4 615 человек, около 2 000 единиц техники и почти 9 000 единиц оборудования.

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