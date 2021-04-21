Природные парки Свердловской области подняли цены на посещение

Вход в Шарташский лесной парк никогда не был платным. Фото: Алексей Кунилов.

Правительство Свердловской области приняло постановление №214-ПП, которое устанавливает стоимость посещения пяти особо охраняемых природных территорий региона. В некоторых из них плату за вход вводят впервые, в других повышают. Но общественность больше всего взволновало то, что в этот список вошёл и Шарташский лесной парк, находящийся в пределах Екатеринбурга.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, размер платы за посещение природных парков установлен в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» и с постановлением Правительства России от 13 июня 2020 года. В последнем документе утверждены правила оплаты посещения этих территорий, а также установлен единый перечень льготных категорий граждан, для которых вход теперь является полностью бесплатным.

Согласно постановлению правительства Свердловской области, вход в Шарташский лесопарк станет платным с 1 января 2031 года. Билет на одного гражданина составит 0,5 процента от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в России (сейчас цена бы составила около 63 рублей). Но директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин утверждает, что вход останется бесплатным для всех граждан.

– У нас есть законное право взимать или не взимать установленную плату. Учитывая специфику Шарташского лесопарка, который находится в черте города, а его благоустройство ведётся за счёт средств из государственного бюджета, мы решили сохранить бесплатный вход, – отмечает Артур Зиганшин.

Однако остальные особо охраняемые территории плату за вход уже повысили в соответствии с рекомендациями. Так, стоимость билета на одного взрослого в парке «Оленьи ручьи» с 1 мая поднимется с 250 до 300 рублей, в природно-минералогическом заказнике «Режевский» – с 50 до 100 рублей, а в парке «Бажовские места» – со 100 до 150 рублей.

Посещение природного парка «Река Чусовая» всегда было бесплатным, теперь же стоимость билета должна составить 1,5 процента от прожиточного минимума (около 190 рублей). Но, как сообщили журналисту «Облгазеты» в администрации учреждения, точная цена пока не установлена.

– До федерального постановления мы сами могли установить полную и половинную скидку для льготных категорий граждан, – рассказывает об изменениях замдиректора парка «Оленьи ручьи» Елена Сорокина. – Сейчас это всё унифицировано на федеральном уровне. Появилось больше льготных категорий, которые могут бесплатно посещать парк, а половину стоимости билета продолжат оплачивать только студенты очных отделений российских вузов.

Вырученные средства природоохранные учреждения будут направлять на развитие и поддержание собственных территорий. Например, администрация заказника «Режевский» планирует улучшить проведение экотуризма и минералогического туризма, установить новые беседки, уборные, оборудовать стоянки.

В тему С 21 апреля платить приходится и посетителям Ботанического сада в Екатеринбурге, хотя ранее вход был свободным. Цена одного билета – 150 рублей, абонемента на месяц – 1 500 рублей. В администрации учреждения объясняют, что ввести плату пришлось также в связи с постановлением Правительства России от 13 июня 2020 года. – Средства пойдут на нужды Ботанического сада, – отмечает учёный секретарь Ботанического сада Евгений Флягин. – Расписание для посетителей не меняется, потому что пока у нас нет возможности ввести новые ставки для сотрудников, которые будут работать на выходных. Но в будущем мы планируем это сделать. Напомним, что из-за пандемии коронавируса Ботанический сад был закрыт почти год и вновь стал доступен для посещения только на этой неделе.

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