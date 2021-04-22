Свердловчанам нельзя проводить пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, в насёленных пунктах. Фото: Галина Соловьёва.

В конце недели на юге Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости по региональной шкале). Региональное ГУ МЧС России просит граждан особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности 23-25 апреля.

В эти дни, по данным спасателей, повысится риск возникновения природных пожаров и их перехода на близлежащие строения. Свердловчанам необходимо отказаться от разведения костров, в том числе в металлических ёмкостях. Также не рекомендуется проводить пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, в насёленных пунктах.

При возникновении пожара незамедлительно сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому телефону вызова экстренных служб «112».

Ранее стало известно, что в 16 муниципалитетах Среднего Урала введён и действует особый противопожарный режим. С полным списком можно ознакомиться тут.

К тушению лесных пожаров в 2021 году готовы 4 615 человек, около 2 000 единиц техники и почти 9 000 единиц оборудования.

Напомним, по прогнозам синоптиков жителей Свердловской области в конце недели ждёт тёплая и дождливая погода.

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