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Общество / Природа
27 апреля 2021, 16:33

Уральские синоптики рассказали о погоде на майские праздники

Екатеринбург, весна

В первой половине длинных выходных ожидаются небольшие дожди, но потом в регион придёт тепло. Фото: Галина Соловьёва.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала о том, какая погода ждёт свердловчан в период с 1 по 10 мая. В первой половине длинных выходных ожидаются небольшие дожди, но потом в регион придёт тепло.

Как сообщается на сайте Уралгидромета, в последние апрельские дни на Среднем Урале будет умеренная погода с кратковременными осадками, резких изменений температуры не предвидится. Однако в начале мая нарастание температуры станет более заметно.

"Во второй половине длительных выходных температура днём может повышаться до 18-24° тепла (7-10 мая). Осадков в первой декаде мая немного, вероятнее они в отдельные дни первой пятидневки месяца", - заявила Галина Шепоренко.

Также отмечается, что расчётный класс пожарной опасности по метеоусловиям на территории Свердловской области достиг среднего 3 класса, а в ряде районов - высокого 4 класса. Умеренный рост показателя горимости леса будет продолжаться в виду сухой погоды.

Как сообщала "Облгазета" ранее, в ночь на среду столбики термометров будут показывать 0...+5 °С, а на крайнем севере температура упадёт до -3 °С. Днём 28 апреля воздух прогреется до +10...+15 °С. В среду в Екатеринбурге также ожидается небольшой дождь.

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Областная газета Свердловской области

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