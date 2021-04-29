Предупреждение о сильном ветре на Среднем Урале продлили до 2 мая

Днём 1 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Фото: Галина Соловьёва.

Уральские синоптики сообщают, что в Свердловской области ещё на три дня сохранится высокая пожарная опасность. Днём 1 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Как сообщается на сайте Уралгидрометцентра, с 30 апреля по 2 мая в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости по региональной шкале). В пятницу, 30 апреля, в регионе ожидается западный ветер с порывами до 15 м/с, а в субботу - юго-западный с порывами до 20 м/с.

Напомним, предупреждение о сильном ветре поступило 28 апреля от ГУ МЧС по Свердловской области. Спасатели рекомендуют не проводить работы на открытом воздухе и на высоте, а также не подходить близко к зданиям. Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Как сообщала "Областная газета", на 28 апреля особый противопожарный режим был установлен в 29 муниципалитетах Свердловской области. С сегодняшнего дня его распространили на территорию всего Среднего Урала.

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