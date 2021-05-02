Ночные заморозки и потепление до +26°С в Свердловской области: погода на майские праздники

В ближайшие дни на Средний Урал придёт потепление до +26°С, но кратковременные дожди останутся. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие дни на Средний Урал придёт потепление до +26°С, но кратковременные дожди останутся. Ночью в некоторых районах Свердловской области ожидаются заморозки.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на понедельник, 3 мая, температура воздуха составит 0...+5°С, -5°С при прояснении, а днём столбики термометров будут показывать +11...+16°С (+9...+14°С на севере). Также над областью пройдут небольшие дожди.

Заморозки ожидаются и в ночь на 4 мая – +3...+8°С, при прояснении -2°С. Днём воздух прогреется до +21...+26°С (до +8...+13°С на крайнем севере). На юге области ожидаются кратковременные дожди, а на севере - мокрый снег. Ночью 5 мая температура составит +7...+12°С, а днём воздух прогреется до +26°С. Ветер южный 4–9 метров в секунду с порывами до 15–18 м/с.

Ночи в уральской столице пройдут без заморозков. Днём столбики термометров будут показывать: +14...+16°С (3 мая), +24...+26°С (4 мая), +21...+23°С (5 мая). Все три дня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

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