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4 мая 2021, 14:26

Свердловчан предупредили о высокой пожарной опасности

пожар

На Среднем Урале полностью запрещается использование открытого огня. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале сохраняется высокая пожарная опасность. Сегодня, 4 мая, в отдельных районах области объявлен четвёртый класс горимости леса по региональной шкале.

На востоке Свердловской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), сообщает Уральский гидрометцентр.

Жителей соседних регионов также предупреждают о возникновении опасных метеорологических явлений. Так, 4-5 мая в большинстве районов Челябинской области и 4-7 мая в Курганской области прогнозируется 4 класс горимости леса (в первом случае по региональной шкале, во втором по шкале Нестерова).

С 30 апреля на Среднем Урале полностью запрещается использование открытого огня. Постановление об установлении особого противопожарного режима на территории региона подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в ближайшие дни на Средний Урал придёт потепление до +26°С, но кратковременные дожди останутся. Ночью в некоторых районах области ожидаются заморозки.

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