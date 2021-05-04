Евгений Куйвашев и Алексей Орлов решили разбить цветник в центре Екатеринбурга

Губернатор ежегодно участвует в субботниках весной, однако в этот раз акция была не запланирована и никак не анонсировалось. Фото: Александр Исаков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов 4 мая вышли на внеплановый субботник. Они подготовили клумбу для цветов на перекрёстке улиц Толмачёва и Первомайской.

Евгений Куйвашев решил благоустроить площадку, мимо которой ходит пешком на работу в резиденцию. На субботник они вышли неожиданно для горожан вместе с Алексеем Орловым.

"Сегодня ехала по Царской улице, встала на светофоре, смотрю вроде губернатор в земле ковыряется, а рядом вроде Орлов, не поленилась сделала второй круг, чтобы видео снять, и смотрю, точно губернатор! Видимо, незапланированный субботник", - сообщила в соцсетях неизвестная горожанка.

На видео губернатор и мэр в рабочих перчатках с помощью лопат и граблей очищают участок для будущего цветника, а затем засыпают туда новую землю.

"Долгое время клумба использовалась не по назначению. Тут были всякие ларьки, киоски. Решили восстановить. Здесь будут расти цветы, мы поедем, купим и посадим", - сообщил Евгений Куйвашев.

По словам Алексея Орлова, высадка цветов пройдёт 20 мая.

Ранее мэр Екатеринбурга выходил на субботник вместе со всей администрацией.