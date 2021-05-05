В парке Маяковского вводят ограничения на вход из-за акарицидной обработки

5, 6 и 7 мая в парке запретят выгуливать собак. Фото: Галина Соловьёва

5 мая в парке Маяковского в Екатеринбурге пройдёт обработка территории от клещей. Вход будет закрыт с 9:00 до 15:00 для всех посетителей, кроме транзитных пешеходов.

После 15:00 парк откроется, однако до конца этого тёплого дня нельзя будет приходить с детьми. Кроме того, 5, 6 и 7 мая в парке запретят выгуливать собак.

"5 мая проводим обработку от клещей, в прошлый раз нас подвела погода. Парк будет закрыт для посещения с 9:00 до 15:00 (транзитным пешеходам пройти можно)", - говорится в сообщении парка Маяковского.

В ЦПКиО отмечают, что 6 мая ждут горожан на открытии фермы со зверями, а 8 мая в 9:30 на практику по йоге.

Напомним, что в конце апреля от клещей обработали территорию Шарташского лесопарка.

По информации на конец апреля, в Свердловской области насчитывалось уже около 1600 случаев присасывания клещей. В этом году запланировано проведение акарицидных обработок на территории 10200 га. Обработано уже около 50 га.