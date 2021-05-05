В Свердловской области резко похолодает на один день

Ожидается, что затем до конца майских праздников дневная температура воздуха в Свердловской области не опустится ниже +20. Фото: Галина Соловьёва

6 мая на Средний Урал придёт резкое похолодание. Дневная температура воздуха опустится с +23...+28 градусов (5 мая) до +7...+12, на востоке до +16.

В ночь на четверг будет до +3...+8, при прояснении до 0. Днём ожидается облачность с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные. Ветер сменится на западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

Уже в пятницу потеплеет до +17...+22. Дожди должны прекратиться. При этом ночь с 6 на 7 мая будет самой прохладной на неделе - до 0...+5, местами заморозки до -3.

"С приходом мая нарастание тепла станет заметнее, особенно во второй половине длительных выходных, когда температура днём может повышаться до 18-24° тепла (7-10 мая). Осадков в первой декаде мая немного, вероятнее они в отдельные дни первой пятидневки месяца", - рассказала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Ожидается, что до конца майских праздников дневная температура воздуха в Свердловской области не опустится ниже +20.