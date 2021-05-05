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Общество / Природа
5 мая 2021, 15:12

МЧС предупредило о ветре и высокой пожарной опасности в Свердловской области

Деревья закружились

Ветер сменится на западный. Фото: Алексей Кунилов

6 и 7 мая на Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Кроме того, в муниципалитетах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В связи с этим в МЧС свердловчан просят осторожно обращаться с огнём. Рекомендуется не проводить работы на высоте и не парковать машины вблизи деревьев и рекламных конструкций.

"При сильных порывах ветра возможен обрыв линий электропередач, повреждения кровельных конструкций зданий. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов", - предупредили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ранее "Облгазета" писала, что погода в регионе резко испортится на один день. В четверг днём ожидается всего до +7...+12°С, местами пройдут дожди. Ветер сменится на западный. Затем до конца майских праздников дневная температура воздуха в Свердловской области не опустится ниже +20°С.

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Областная газета Свердловской области

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