На ремонт дендропарка из бюджета Екатеринбуга выделят 13 миллионов

В этом году на капитальный ремонт объектов дендропарка, в том числе на разработку проектно-сметной документации, планируется направить 3 миллиона рублей. Фото: Галина Соловьёва

Объекты, расположенные на территории Дендрологического парка-выставки на Первомайской, вошли в перечень объектов Екатеринбурга, подлежащих капремонту в 2021 – 2025 годах. На эти цели в ближайшие три года из муниципального бюджета выделят 13 миллионов рублей.

Это следует из постановления, подписанного главой столицы Урала Алексеем Орловым. В этом году на капитальный ремонт объектов дендропарка, в том числе на разработку проектно-сметной документации, планируется направить 3 миллиона рублей, а в 2022 и 2023 годах - по 5 миллионов. Таким образом, обновление парка продлится не менее трёх лет.

Напомним, что екатеринбуржцы выбрали Дендрологический парк в районе улиц Софьи Ковалевской – Первомайской – Мира – Академической для благоустройства в этом году. За его обновление проголосовали 100 тысяч горожан. Однако проект реконструкции не был подготовлен вовремя: компания "Атлант" должна была это сделать до 18 декабря 2020 года. Из-за этого проведение работ в дендропарке оказалось под вопросом.

"На сегодняшний день проекта нет. Всё находится в подвешенном состоянии. Глобальное благоустройство парка отодвигается на неопределённый период", - сообщала "Областной газете" директор Дендрологического парка-выставки Светлана Раскостова в феврале этого года.

Ситуацию с благоустройством парка "ОГ" также комментировал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Он заявил, что в затягивании обновления парка виноват и заказчик работ: "Это полномочия городской администрации. Жители проголосовали за этот объект, и обязанность администрации подготовить проектно-сметную документацию. В том, что её до сих пор нет, виноват и заказчик работ, и подрядчик. Там срочно нужно приступать к работам, иначе эта территория будет упущена из планов по благоустройству. Нужно решать вопрос с заболоченностью парка, плюс нужно обеспечивать уход за редкими деревьями, которые там растут. Иначе их придётся заново высаживать".