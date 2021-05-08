Уральские синоптики пообещали тёплую погоду с дождями на 9 мая

9 мая уральцев ждёт тёплая погода, похолодает к началу рабочих дней. Фото: Павел Ворожцов

Стало известно, какая будет погода в Екатеринбурге и Свердловской области 9 мая, в День Победы. Ожидаются потепление до +25 и дожди местами на севере региона.

В предпраздничный день воздух на Среднем Урале прогреется до +19...+24. На севере области также возможны дожди.

В ночь на 9 мая температура воздуха не опустится ниже +5, в Екатеринбурге - ниже +8. В День Победы ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, в столице Урала - без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.

В понедельник будет также тёплый день, до +21...+26, на севере до +18. Ветер станет неустойчивым слабым. Затем на Средний Урал придёт кратковременное похолодание.

"В оставшиеся выходные дни и в День Победы (8-10 мая) ожидается очень тёплая, преимущественно сухая погода, кратковременный дождь вероятен кое-где на севере Свердловской области. В первые рабочие дни станет прохладнее на 5-7°, кратковременные дожди пройдут во многих районах Свердловской области. Температура воздуха 11-12 мая ночью 5-10°, днём 14-19°, 13-14 мая вновь тепло: 20-24°", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.