Екатеринбуржцы жалуются на запах гари и смог

Уральские синоптики сообщают, что в ближайшие несколько дней ситуация не изменится. Фото: Александр Зайцев.

Жители Екатеринбурга жалуются на постоянный запах гари на улице и дымку в небе. Уральские синоптики сообщают, что в ближайшие несколько дней ситуация не изменится.

Запах гари екатеринбуржцы почувствовали уже ночью с 9 на 10 мая, а небо затянуло дымкой. По информации старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях Свердловской области, смог вызван природными пожарами на территории региона.

Сейчас на Среднем Урале действуют семь природных пожаров, которые уже локализованы. Огнеборцы принимают меры по их ликвидации. Угрозы населённым пунктам они не несут.

Сотрудники МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах уральской столицы - предельная допустимая концентрация нигде не зафиксирована. В сложившейся ситуации спасатели рекомендуют жителям Екатеринбурга пить больше воды, утром и ночью держать окна закрытыми, ограничить курение, отказаться от употребления алкоголя, длительных прогулок, физических нагрузок, а также чаще увлажнять воздух.

Ситуацию также прокомментировал Уральский гидрометцентр.

"Сегодня утром в городе наблюдалось некоторое задымление, чувствовался запах гари. Погоду сегодня определяет периферия антициклона, атмосфера устойчива, ветер слабый, это мешает перемешиванию приземного слоя атмосферы и её очищению. В ближайшие дни характер погоды в южной половине области почти не изменится", - говорится на сайте Уралгидромета.

Напомним, что 10 мая в некоторых районах юга Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность - 4 и 5 класс горимости по региональной шкале.

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