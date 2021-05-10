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Общество / Природа
10 мая 2021, 16:04

Запах гари и дым пришли в Екатеринбург из Курганской области

Дым

Дым пришёл из Курганской области, где зафиксировано несколько масштабных природных пожаров. Фото: Алексей Кунилов.

Власти Свердловской области объяснили причину появления смога в Екатеринбурге и на прилегающих к городу территориях. Дым пришёл из Курганской области, где зафиксировано несколько масштабных природных пожаров.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая жители уральской столицы почувствовали запах гари, а утром небо над городом затянула дымка. Сотрудники МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах уральской столицы - предельная допустимая концентрация нигде не зафиксирована.

Сейчас в Свердловской области огнеборцы тушат семь лесных пожаров в Билимбаевском, Сысертском и Сухоложском лесничествах. Ликвидацией огня занимаются порядка 500 человек, в числе которых специалисты парашютно-десантной пожарной службы и наземной службы Уральской авиабазы и сотрудники МЧС.

На данный момент новых возгораний на территории Среднего Урала не зафиксировано. Ситуация с лесными в Свердловской области контролируемая, угрозы населенным пунктам нет.

Добавим, что 29 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об установлении на территории региона особого противопожарного режима. С 30 апреля на Среднем Урале полностью запрещается использование открытого огня.

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Областная газета Свердловской области

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