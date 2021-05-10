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Общество / Природа
10 мая 2021, 18:24

В Свердловской области до 14 мая продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

Огонь

Сотрудники свердловского ГУ МЧС напомнили уральцам о мерах безопасности в пожароопасный период. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале вновь продлили предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности (4 и 5 класса горимости по региональной шкале). Сотрудники свердловского ГУ МЧС напомнили уральцам о мерах безопасности в пожароопасный период.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, чрезвычайная пожарная опасность сохранится в регионе с 11 по 14 мая. В эти дни повышается риск возникновения природных пожаров и перекидывания огня на близлежащие постройки.

С 30 апреля на Среднем Урале действует особый противопожарный режим, который предполагает запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях. Помимо этого запрещается проводить пожароопасные работы на землях сельхоз назначения, в населённых пунктах, землях промышленных предприятий, землях обороны и землях иного специального назначения.

"При нахождении на дачных участках, садах и дома просим неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности, беречь себя и своих близких! Не допускайте детской шалости с огнём, игр со спичками", - призывают спасатели.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая жители уральской столицы почувствовали запах гари, а утром небо над городом затянула дымка. Сотрудники МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах уральской столицы - предельная допустимая концентрация нигде не зафиксирована.

Причиной появления смога над Екатеринбургом стал дым от природных пожаров в Курганской области.

Областная газета Свердловской области

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