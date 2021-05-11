В Свердловской области началась вакцинация диких животных

Вакцинация должна проходить в тёплый период, без снега и заморозков, иначе препарат не подействует. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области началась кампания по вакцинации диких животных против бешенства. В этом году, как и в прошлом, будет разложено 600 доз особого лакомства.

Вакцины для лесных животных представляют собой лакомство, которое должно съесть животное. Весной в лесах региона разложат 200 тыс. доз вакцины. Осенью - ещё 400 тыс. Специалисты ветеринарной службы работают совместно с работниками охотничьих хозяйств. Они им подсказывают, где находятся лисьи норы и тропы других диких животных. У каждого жилища раскладывают по 8 брикетов.

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что благодаря вакцинации в регионе количество случаев заболевания бешенством среди диких животных снижается с каждым годом.

"С 2015 года зафиксированные случаи бешенства сократились в десятки раз. Если в 2015 году было зарегистрировано 80 случаев, то в 2020-м всего десять", - сказал заместитель директора департамента ветеринарии Свердловской области Игорь Стрельцов. Он также добавил, что с начала этого года зарегистрировано три инцидента заражения бешенством.

Основную часть доз раскладывают в Тугулымском, Каменском и Богдановическом районах. Именно здесь наиболее часто фиксировали случаи бешенства. Вакцинация должна проходить в период, когда нет заморозков и снега, иначе препарат потеряет свои свойства и не сработает.

Напомним, в прошлом году в регионе разложили также 600 тыс. доз: 200 тыс. - весной, 400 тыс. - осенью. В 2020 году от укусов животных пострадало 8,5 тыс. свердловчан, из них 208 человек были укушены дикими зверями.