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Общество / Природа
11 мая 2021, 16:25

За две недели клещи покусали более 5,5 тысяч свердловчан

Предупреждение о клещах в лесу

На Екатеринбург приходится более половины всех случаев в области - 3 674. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области выявлено уже более 7 тысяч случаев присасывания клещей. Как и прогнозировали санврачи, количество пострадавших резко выросло за майские праздники.

За последние две недели клещи покусали более 5,5 тысяч уральцев. По данным на 26 апреля, в регионе было всего 1600 пострадавших.

В свердловском Управлении Роспотребнадзора подсчитали, что сейчас среднеобластной показатель составляет 170,8 укушенных на 100 тысяч населения. Это в 1,2 раза ниже аналогичного периода прошлого года, однако на 20% превышает среднемноголетний уровень. Среди 7 тысяч пострадавших - 1 670 детей. С предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано 8 свердловчан, с иксодовым боррелиозом - 30 человек.

Всего клещи активизировались в 63 муниципалитетах Свердловской области. Самыми опасными территориями признаны Таборинский, Слободо-Туринский МР, ГО Дегтярск, Сухой Лог, Рефтинский, Староуткинск, Каменск-Уральский, Ирбитское МО, Тугулымский, Пышминский, Талицкий и Асбестовский ГО. На Екатеринбург приходится более половины всех случаев в области - 3 674.

На Среднем Урале продолжается обработка территорий от клещей. Акарицидная обработка прошла на площади 367 га (в том числе в Шарташском лесопарке и парке Маяковского в Екатеринбурге ) из 10 200 запланированных га.

Областная газета Свердловской области

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