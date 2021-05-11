Изнуряющая жара задержится в Свердловской области до 17 мая

С 11 по 17 мая будет сохраняться сильная жара - столбики термометров поднимутся до +31°С. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области в период с 11 по 17 мая будет сохраняться сильная жара - столбики термометров поднимутся до +31°С. Сотрудники МЧС напоминают уральцам правила безопасности в условиях жаркой погоды.

В период жарких дней спасатели советуют закрывать ставни окон и шторы, особенно если они выходят на солнечную сторону. Окна лучше открывать на ночь, когда температура воздуха становится ниже. В ближайшие семь дней также советуют пить больше жидкости.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, с 11 по 17 мая нельзя оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах даже на непродолжительное время. Также рекомендуется проветрить салон автомобиля и включить кондиционер перед тем, как начинать движение.

По данным Уралгидромета, с 12 по 14 мая днём в Свердловской области столбики термометров будут показывать от +22°С до +31°С.

Напомним, на Среднем Урале до 14 мая действует предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности (4-й и 5-й класс горимости по региональной шкале).

Кроме того, с 30 апреля на Среднем Урале действует особый противопожарный режим, который предполагает запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических ёмкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях.

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