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Общество / Природа
11 мая 2021, 16:43

Свердловскую область с 11 по 17 мая затянет смогом

  Анна Митчина
Смог в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в эту неделю будет не только смог, но и жара. Фото: Александр Зайцев

Уральские синоптики предупредили свердловчан о смоге. Он продержится в регионе почти неделю.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, с 20 часов 11 мая до 20 часов 17 мая в Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Предупреждение синоптиков появилось после жалоб свердловчан на едкий запах гари и дым. В МЧС пояснили, что задымление вызвано лесными пожарами.

Одновременно со смогом в Екатеринбурге в тех же числах будет стоять изнуряющая жара. Столбики термометров будут подниматься до +31°С. Ветер 12 и 13 мая ожидается неустойчивый слабый.

Областная газета Свердловской области

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