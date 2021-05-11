Свердловскую область с 11 по 17 мая затянет смогом

В Екатеринбурге в эту неделю будет не только смог, но и жара. Фото: Александр Зайцев

Уральские синоптики предупредили свердловчан о смоге. Он продержится в регионе почти неделю.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, с 20 часов 11 мая до 20 часов 17 мая в Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Предупреждение синоптиков появилось после жалоб свердловчан на едкий запах гари и дым. В МЧС пояснили, что задымление вызвано лесными пожарами.

Одновременно со смогом в Екатеринбурге в тех же числах будет стоять изнуряющая жара. Столбики термометров будут подниматься до +31°С. Ветер 12 и 13 мая ожидается неустойчивый слабый.