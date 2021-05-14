Грозы и дожди придут на Средний Урал в выходные

При этом по-летнему жаркая погода сохранится. Фото: Владимир Мартьянов

Первые в этом году грозы придут в Свердловскую область в эти выходные, 15 и 16 мая. При этом в Екатеринбурге ни осадков, ни гроз не ожидается.

По прогнозу синоптиков Уральского гидрометцентра, непогода затронет другие свердловские муниципалитеты. Дожди на севере региона начнутся уже сегодня. Но и по-летнему жаркая погода сохранится.

14 мая воздух прогреется до +27...+32. Ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, днём местами порывы до 15 м/с.

По ночам в выходные температура воздуха будет опускаться до +10...+16. Днём в субботу потеплеет до +28...+33, на крайнем севере до +25...+30. Местами синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти 2-7 м/с, при грозах порывы 15-17 м/с.

16 мая столбики термометров поднимутся до +29...+34. Местами также пройдут дожди и грозы.

Отметим, что в эту субботу в Екатеринбурге пройдёт "Ночь музеев", а в воскресенье - "Майская прогулка". Погода события не испортит, так как дождей и гроз в столице Урала не ожидается.