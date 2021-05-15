В Екатеринбурге от клещей обработали более 30 парков и скверов. Список

За прошедшие две недели в Екатеринбурге от клещей обработали 276 гектар зелёных зон. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие две недели в Екатеринбурге от клещей обработали 276 гектар зелёных зон. Акарицидная обработка завершена уже в 12 парках уральской столицы.

По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, в число парков, свободных от клещей, входят:

"Зелёная роща";

парк им. 50-летия ВЛКСМ;

парк им. Чкалова;

"Семь ключей";

парк Турбомоторного завода;

парк Камвольного комбината;

сад на улице Вайнера;

парк в квартале улиц Чкалова – Онуфриева – Громова – Академика Бардина;

парк им. 50-летия советской власти;

парк рядом с перекрёстком Городская – Фигурная;

сад им. Энгельса;

лесопарковая зона в микрорайоне Компрессорного завода;

парк Коммунаров;

парк им. XXII Партсъезда;

сквер им. Павлика Морозова;

сквер на Октябрьской площади;

сквер на ул. Белинского;

сквер на ул. Ферганской;

сквер возле Оперного театра;

сквер на Вознесенской площади;

сквер в Литературном квартале;

сквер им. Сергея Кирова;

Исторический сквер

сквер ЮНЕСКО;

Летний парк "Уралмаш";

сквер им. Серго Орджоникидзе;

площадь Обороны;

Основинский парк;

зелёная зона у здания УрФУ на Ленина;

парк на ул. Блюхера;

сквер у культурно-досугового центра "Дружба".

Кроме того, от противоклещевая обработка прошла в зелёных зонах посёлка Сысерть, Шабровском, Горном Щите и других отдалённых территориях. Всего за последние 14 дней от клещей было обработано 276 гектар.

Специалисты будут продолжать акарицидную обработку в уральской столице. Предупреждения с датами проведения таких мероприятий будут размещены заранее. Свердловчан просят не перемещаться по паркам и скверам, когда в них проводят обработку от клещей.

"После завершения обработки в течение двух дней важно не ходить по траве вдоль дорожек, не поднимать с поверхности земли предметы, а также мыть собак после выгула", - предупреждает мэрия Екатеринбурга.

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