В Екатеринбурге от клещей обработали более 30 парков и скверов. Список

За прошедшие две недели в Екатеринбурге от клещей обработали 276 гектар зелёных зон. Акарицидная обработка завершена уже в 12 парках уральской столицы.
По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, в число парков, свободных от клещей, входят:
- "Зелёная роща";
- парк им. 50-летия ВЛКСМ;
- парк им. Чкалова;
- "Семь ключей";
- парк Турбомоторного завода;
- парк Камвольного комбината;
- сад на улице Вайнера;
- парк в квартале улиц Чкалова – Онуфриева – Громова – Академика Бардина;
- парк им. 50-летия советской власти;
- парк рядом с перекрёстком Городская – Фигурная;
- сад им. Энгельса;
- лесопарковая зона в микрорайоне Компрессорного завода;
- парк Коммунаров;
- парк им. XXII Партсъезда;
- сквер им. Павлика Морозова;
- сквер на Октябрьской площади;
- сквер на ул. Белинского;
- сквер на ул. Ферганской;
- сквер возле Оперного театра;
- сквер на Вознесенской площади;
- сквер в Литературном квартале;
- сквер им. Сергея Кирова;
- Исторический сквер
- сквер ЮНЕСКО;
- Летний парк "Уралмаш";
- сквер им. Серго Орджоникидзе;
- площадь Обороны;
- Основинский парк;
- зелёная зона у здания УрФУ на Ленина;
- парк на ул. Блюхера;
- сквер у культурно-досугового центра "Дружба".
Кроме того, от противоклещевая обработка прошла в зелёных зонах посёлка Сысерть, Шабровском, Горном Щите и других отдалённых территориях. Всего за последние 14 дней от клещей было обработано 276 гектар.
Специалисты будут продолжать акарицидную обработку в уральской столице. Предупреждения с датами проведения таких мероприятий будут размещены заранее. Свердловчан просят не перемещаться по паркам и скверам, когда в них проводят обработку от клещей.
"После завершения обработки в течение двух дней важно не ходить по траве вдоль дорожек, не поднимать с поверхности земли предметы, а также мыть собак после выгула", - предупреждает мэрия Екатеринбурга.
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