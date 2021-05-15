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15 мая 2021, 16:02

В Екатеринбурге от клещей обработали более 30 парков и скверов. Список

Обработка от клещей

За прошедшие две недели в Екатеринбурге от клещей обработали 276 гектар зелёных зон. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие две недели в Екатеринбурге от клещей обработали 276 гектар зелёных зон. Акарицидная обработка завершена уже в 12 парках уральской столицы.

По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, в число парков, свободных от клещей, входят:

  • "Зелёная роща";
  • парк им. 50-летия ВЛКСМ;
  • парк им. Чкалова;
  • "Семь ключей";
  • парк Турбомоторного завода;
  • парк Камвольного комбината;
  • сад на улице Вайнера;
  • парк в квартале улиц Чкалова – Онуфриева – Громова – Академика Бардина;
  • парк им. 50-летия советской власти;
  • парк рядом с перекрёстком Городская – Фигурная;
  • сад им. Энгельса;
  • лесопарковая зона в микрорайоне Компрессорного завода;
  • парк Коммунаров; 
  • парк им. XXII Партсъезда; 
  • сквер им. Павлика Морозова; 
  • сквер на Октябрьской площади; 
  • сквер на ул. Белинского; 
  • сквер на ул. Ферганской;
  • сквер возле Оперного театра; 
  • сквер на Вознесенской площади; 
  • сквер в Литературном квартале; 
  • сквер им. Сергея Кирова;
  • Исторический сквер
  • сквер ЮНЕСКО;
  • Летний парк "Уралмаш";
  • сквер им. Серго Орджоникидзе;
  • площадь Обороны;
  • Основинский парк;
  • зелёная зона у здания УрФУ на Ленина;
  • парк на ул. Блюхера;
  • сквер у культурно-досугового центра "Дружба".

Кроме того, от противоклещевая обработка прошла в зелёных зонах посёлка Сысерть, Шабровском, Горном Щите и других отдалённых территориях. Всего за последние 14 дней от клещей было обработано 276 гектар.

Специалисты будут продолжать акарицидную обработку в уральской столице. Предупреждения с датами проведения таких мероприятий будут размещены заранее. Свердловчан просят не перемещаться по паркам и скверам, когда в них проводят обработку от клещей.

"После завершения обработки в течение двух дней важно не ходить по траве вдоль дорожек, не поднимать с поверхности земли предметы, а также мыть собак после выгула", - предупреждает мэрия Екатеринбурга.

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Областная газета Свердловской области

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