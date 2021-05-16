В Екатеринбурге проходит "Майская прогулка"

Стартовавшим в 9:00 предстоит пройти путь в 17 км "Эльмаш-Шарташ", либо дистанцию в 23 км, посвящённую предстоящей Универсиаде. Фото: Ирина Порозова

Первые участники "Майской прогулки" уже стартовали: в 7:00 на дистанции "Классика" (50 км), в 8:00 - на дистанции "Русское географическое сообщество" (37,5 км). Желающие пройти меньший маршрут вышли в 9:00 также от Уральского государственного педагогического университета (пр. Космонавтов, 26).

Стартовавшим в 9:00 предстоит пройти путь в 17 км "Эльмаш-Шарташ", либо дистанцию в 23 км, посвящённую предстоящей Универсиаде. Среди участников есть сотрудники "Областной газеты". Они уже поделились первыми впечатлениями и фото со старта.

"Желающих пройти дистанции много. На выдачу карт и проверку онлайн-оплаты сейчас выстроились большие очереди, но проходят они достаточно быстро. Всех участников опрыскивают средством от клещей", - рассказала "Обозреватель "ОГ" Ирина Порозова, стартующая на дистанции в 23 км.

Перед 36-м стартом "Майской прогулки" в Екатеринбурге представили первого посла Универсиады. Им стал уральский гонщик Сергей Карякин.

Регистрация участников прогулки будет продолжаться до 12:00. Планируется, что мероприятие продлится до 21:00 и завершится у главного корпуса Уральского федерального университета (улица Мира, 19). Все маршруты проложены по северным окрестностям города и проходят по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса акция была перенесена на 27 сентября. Участниками "Майской прогулки-2020" стали почти 4 тысячи жителей и гостей уральской столицы. 70% из них прошли дистанцию 20 км. В этом году мероприятие проходит, как и обычно в мае, но по ковидным правилам.