Темы дня

Общество / Природа
16 мая 2021, 18:01

Майская жара в Свердловской области спадёт в середине недели

Мужчина обливается водой в жару

В середине следующей недели жара ненадолго отступит. Фото: Алексей Кунилов

Жаркая погода задержится в Свердловской области ещё на неделю. Самый прохладный день будет в среду, 19 мая.

В середине следующей недели жара ненадолго отступит. Ожидается на севере до +17...+22, на юге - до +25...+30. В другие дни температура воздуха будет превышать 30 градусов.

"Сухая жаркая погода ведёт к иссушению почвы, угнетает рост сельскохозяйственных культур, ведёт к росту пожарной опасности. На следующей неделе кое-где (в основном на севере Свердловской области и Пермского края) пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза, жара спадёт на 5-8°: ночью 18-19 мая ожидается 9-14°, днём 21-26°", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В начале недели по ночам будет до +13...+20, при прояснении до +8...+11. Днём будет теплеть до +34. Местами могут пройти кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозах возможны порывы до 15-17 м/с.

Читайте также:

В Екатеринбурге за неделю побито два температурных рекорда.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.05.2021, 18:55 / Общество
Под Екатеринбургом полыхают 13 садовых домов
16.05.2021, 18:01 / Общество
Майская жара в Свердловской области спадёт в середине недели
16.05.2021, 17:17 / Общество
Свердловский минздрав утвердил перечень вакантных должностей в больницах
16.05.2021, 16:10 / Общество
В Екатеринбурге спустили на воду яхты с именами русских принцесс
16.05.2021, 15:03 / Общество
Православные верующие отмечают женский день