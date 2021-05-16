Майская жара в Свердловской области спадёт в середине недели

В середине следующей недели жара ненадолго отступит. Фото: Алексей Кунилов

Жаркая погода задержится в Свердловской области ещё на неделю. Самый прохладный день будет в среду, 19 мая.

В середине следующей недели жара ненадолго отступит. Ожидается на севере до +17...+22, на юге - до +25...+30. В другие дни температура воздуха будет превышать 30 градусов.

"Сухая жаркая погода ведёт к иссушению почвы, угнетает рост сельскохозяйственных культур, ведёт к росту пожарной опасности. На следующей неделе кое-где (в основном на севере Свердловской области и Пермского края) пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза, жара спадёт на 5-8°: ночью 18-19 мая ожидается 9-14°, днём 21-26°", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В начале недели по ночам будет до +13...+20, при прояснении до +8...+11. Днём будет теплеть до +34. Местами могут пройти кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозах возможны порывы до 15-17 м/с.

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