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Общество / Природа
18 мая 2021, 07:15

Число пострадавших от клещей в Свердловской области выросло до 12 тысяч

Врач вытаскивает клеща

Клещевой энцефалит подозревают у 14 человек, в том числе 6 детей, клещевой иксодовый боррелиоз - у 61 госпитализированного, в том числе 43 детей. Фото: Александр Исаков

За прошлую неделю клещи покусали более пяти тысяч свердловчан. Общее число укушенных достигло 12 305.

Среднеобластной показатель пострадавших от присасывания клещей - 293,5 на 100 тысяч населения. Это на уровне аналогичного периода прошлого года и в 1,4 раза превышает среднемноголетние данные, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Клещевой энцефалит подозревают у 14 человек, в том числе 6 детей, клещевой иксодовый боррелиоз - у 61 госпитализированного, в том числе 43 детей.

Укусы клещей произошли в 65 муниципалитетах. Наиболее опасными муниципалитетами являются: Слободо-Туринский МР, Пышминский ГО, Ирбитское МО, ГО Дегтярск, Талицкий ГО, Асбестовский ГО, Алапаевский ГО, МО город Каменск-Уральский, Горноуральский ГО, Тугулымский ГО, Тавдинский ГО, Нижнесергинский МР, MO Город Алапаевск. Там показатели превышают среднеобластные в 1,3 раза и более. В Екатеринбурге выявлено 4 826 пострадавших, в том числе 824 ребёнка.

Акарицидные обработки проведены на 50% запланированных территорий - на 5 230 из 10 200 га.

Напомним, что за две предыдущие недели число укушенных выросло на 5,5 тысячи.

Областная газета Свердловской области

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