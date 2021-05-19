Красная книга Свердловской области за 25 лет увеличилась в два раза

Николай Корытин и сам является автором нескольких статей о редких животных в Красной книге Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

В мае 1996 года была издана первая Красная книга Свердловской области. За эти 25 лет было выпущено ещё два обновлённых издания, каждое – почти в два раза больше предыдущего. Ответственный редактор последних двух изданий, заведующий лабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук (ИЭРиЖ) доктор биологических наук Николай Корытин рассказал «Облгазете» о том, как за эти годы изменился состав исчезающих объектов флоры и фауны нашего региона.

Категория редкости

Красную книгу Свердловской области переиздают каждые десять лет. За этот период учёные ИЭРиЖ проводят исследования по экологии популяций растений, животных и грибов. Если вид становится малочисленным, его заносят в перечень охраняемых и присваивают одну из шести категорий, где нулевая – полностью исчез, первая – на грани исчезновения, вторая – численность снижается, третья – редкий вид, четвёртая – малоизученный вид, а пятая присваивается видам, которые начинают восстанавливаться.

– Последнее издание Красной книги Свердловской области можно оценить по его толщине – это самый большой сборник по сравнению с предыдущими, – рассказывает Николай Корытин. – Причин несколько. Это не только влияние человека на природу, но и тот факт, что мы всё больше узнаём о флоре и фауне нашего региона, проводим исследования, обнаруживаем новые редкие виды. В новую редакцию Красной книги вошло 343 вида и подвида растений и животных Свердловской области. А в издании 2008 года – 183 объекта. Но, к счастью, за эти десять лет ни один вид не был признан полностью исчезнувшим, а большинство представителей имеет третью категорию.

Значительная часть видов за прошедшие 25 лет начала восстанавливать свою численность. Так, лебедь-шипун (входящий и в Красную книгу Свердловской области) 20 лет назад считался близким к исчезновению, а сейчас ему присвоена пятая категория. По словам нашего собеседника, есть виды, способные сопротивляться антропогенному воздействию и восстанавливать популяции в новых условиях. Некоторые животные приспосабливаются жить рядом с человеком, например, краснокнижные сапсаны и соколы сегодня гнездятся на высотках в городах и охотятся на голубей.

– Положительные процессы идут, – уверен Николай Корытин. – В том числе и благодаря деятельности человека. Создаются новые охраняемые территории, для хищных птиц возводят специальные платформы, где они могли бы гнездиться. И культура человеческая постепенно меняется, нарастает зелёное движение. Думаю, что из следующей Красной книги Свердловской области всю пятую категорию исключат, потому что эти популяции полностью восстановятся.

Следующие на выбывание

Несмотря на улучшение в положении видов растений и животных, главная причина снижения биоразнообразия планеты – негативное воздействие человека на природу. Николай Корытин называет три основных фактора негативной человеческой деятельности: браконьерство, вырубку леса и горнодобывающую промышленность. При этом зачастую на животных влияет комплекс факторов. Например, из-за ловли сетями и добычи полезных ископаемых численность подорвана у трёх видов рыб: тугуна, нельмы и тайменя (двум последним присвоена вторая категория).

– В следующем издании Красной книги Свердловской области некоторым видам будет присвоена категория «0», то есть вид полностью исчезнет на территории региона, – подмечает Николай Корытин. – Первый кандидат – европейская норка. Она обитает на западе России, за Уралом проходила восточная граница ареала этого зверька, но уже более 30 лет мы не видим следов её присутствия. По правилам ведения Красных книг признать исчезнувшим вид позвоночного животного можно только через 50 лет после его последней регистрации в области. Сейчас ей присвоена первая категория в нашей Красной книге.

На грани исчезновения находится и европейский северный олень, который подвергается прямому преследованию со стороны человека и страдает от вырубки сосновых лесов, где есть лишайный покров – необходимый компонент питания этого животного. В конце XIX века северный олень населял всю территорию Урала, его было больше, чем лося. Но за сто с небольшим лет парнокопытного осталось очень мало – порядка 200–300 особей. Для того чтобы животное перестало быть краснокнижным, по оценке Николая Корытина, необходимо 3–5 тысяч особей.

Пандемия: людям – зло, зверям – благо

Учёные ИЭРиЖ провели интересное исследование. Они сравнили число исчезающих видов в регионе с плотностью населения и обнаружили прямую корреляцию: чем больше людей, тем больше на этой территории редких видов.

– Эта проблема характерна как для России, так и для большого числа других государств, – рассуждает Николай Корытин. – Взвешенная политика по отношению к природе встречается очень редко. В нашей стране ситуация с исчезающими видами флоры и фауны далеко не самая плохая. За счёт своей гигантской территории мы не успеваем осваивать все ресурсы, поэтому у природы есть время хотя бы частично восстановиться.

Природа действительно способна противостоять влиянию человека: водоёмы самоочищаются, леса восстанавливаются. Актуальный пример – пандемия коронавируса, когда из-за карантина во всём мире животные начали возвращаться в давно покинутые места обитания. Но процесс «залечивания ран» происходит до поры до времени.

– Есть другой пример, – говорит учёный. – Когда в середине ХХ века в Бразилии строили нынешнюю столицу Бразилиа в тропических лесах Амазонки, туда проводили дорогу от побережья. Её сделали очень широкой, активно вырубали лес. Люди боялись, что леса наступят и уничтожат дорогу, но на деле эта территория превратилась в пустыню: природа утратила свою способность к восстановлению. Зачастую люди обращают внимание на экологическую проблему только тогда, когда ситуация становится критической. Но если пройти эту точку невозврата, обратного пути уже не будет. Человеческая цивилизация и природа должны сосуществовать в балансе, ведь мы дышим кислородом, берём очень много из природы для жизни.

Сегодня Красная книга – это один из способов не дойти до точки невозврата. Она наполнена красочными картинками для того, чтобы ребёнку было интересно изучать исчезающие виды, и обычный человек смог запомнить растение и не уничтожать его. Это не просто сборник, а юридический документ, способный фактически уберечь природу от рук человека. Например, природоохранная прокуратура при обнаружении нарушения по отношению к краснокнижному виду имеет право возбудить административное дело. А несколько лет назад при строительстве нового промышленного объекта нужно было обязательно проводить исследование на наличие на этой территории краснокнижных видов и обходить места их обитания. Но сейчас эту норму отменили.

Конечно, Красная книга – это не панацея, но без неё было бы хуже. Сам факт того, что в нашей области есть такой сборник, помогает уберечь флору и фауну, ведь чем лучше изучен редкий вид, тем больше шансов его сохранить.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Чтобы признать, что популяция представителя флоры или фауны начала снижаться или, наоборот, увеличиваться, простой подсчёт не всегда работает. Учёные используют самые разные способы уловить изучаемый объект: от фотоловушек в заповедных зонах и лесах до опроса местных жителей, разбирающихся в природе. Но всё же большая часть исследований проводится в полевых условиях. Ботаники ориентируются по числу местонахождений растений в области, а зоологи изучают в том числе и следы жизнедеятельности животных: экскременты, рога, потравы. Но если вид особенно трудно определить, учёные используют современную технику. Так, летучих мышей можно привлечь специфическими звуками, которые имитируют писк, и выявить в полёте вид.

ВАЖНО Первая Красная книга Среднего Урала была издана в 1996 году и охватывала территории Свердловской и Пермской областей. 12 мая 1996 года постановлением правительства Свердловской области была учреждена Красная книга Свердловской области. В новую редакцию 2018 года включили 197 видов растений, 109 видов животных и 37 видов грибов. Из них: Млекопитающие — 11 видов и подвидов

Птицы — 45 видов и подвидов

Рептилии — 2 вида

Амфибии — 4 вида

Рыбы — 5 видов и подвидов

Насекомые — 42 вида

Покрытосеменные растения — 158 видов

Плауновидные и папоротниковидные — 9 видов

Мохообразные — 20 видов

Лишайники — 10 видов

Грибы — 37 видов В каждой редакции Красной книги Свердловской области обязаны повторять исчезнувшие с территории региона десятки лет назад виды растений, животных и грибов. На сегодня их три: русская выхухоль, азиатский речной бобр и благородный олень.

В тему На разработку одного сборника требуется около года плюс время на издание. В него входят научные статьи нескольких десятков сотрудников ИЭРиЖ, а подавляющее большинство рисунков готовят профессиональные биологи. Не во всех регионах есть такое большое число специалистов, как у нас: ботаники, почвоведы, зоологи, орнитологи, энтомологи и другие учёные. По словам Николая Корытина, такой подход к комплексному изучению флоры и фауны Свердловской области организовал директор ИЭРиЖ в 1955–1976 годах, советский академик Станислав Шварц (в честь него в Екатеринбурге названа улица). Сейчас при министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области работает комиссия по редкими и исчезающим видам, которая периодически выделяет средства на ведение Красной книги региона.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Европейский северный олень находится на грани исчезновения из-за браконьеров, ведь мясо этого животного очень ценится Фото: Галина Соловьёва

В новом издании Красной книги Свердловской области 343 исчезающих вида и подвида, что почти в два раза больше, чем было в предыдущей редакции за 2008 год Фото: Галина Соловьёва