В горах и низинах Свердловской области похолодает до -1

Минусовые температуры ожидаются только в горах и в низинах. В других местах будет до +6...+11°С. Фото: Оксана Жилина

В Свердловскую область придут заморозки до -1°С. Уральские синоптики прогнозируют их на ночь с 19 на 20 мая.

Минусовые температуры ожидаются только в горах и в низинах. В других местах будет до +6...+11°С.

В следующие две ночи заморозков пока не прогнозируется. Столбики термометров будут опускаться до +9...+16°С. Уже 20 мая днём воздух вновь прогреется до +29°С, в четверг и в пятницу - до +30°С.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, 21 и 22 мая в регион снова придут грозы и кратковременные дожди. В Екатеринбурге погода может испортиться в пятницу днём.

Ранее "Областная газета" писала, что майская жара спадёт к середине недели. Однако к концу недели воздух снова начнёт прогреваться до +30 градусов.