Темы дня

Общество / Природа
19 мая 2021, 16:17

В Южном лесопарке Екатеринбурга локализован пожар на площади 60 га

огонь в лесу

В Свердловской области действует особый противопожарный режим. Фото: Алексей Кунилов.

В Южном лесопарке Екатеринбурга локализован пожар на площади 60 га. Ликвидировать его планируется в течение суток.

На месте происшествия продолжают работать 28 сотрудников Уральской базы авиационной охраны лесов и восемь единиц спецтехники. Позже к ним присоединятся ещё два трактора. Также по поручению главы Среднего Урала Евгения Куйвашева туда выехал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

"За нарушение особого противопожарного режима предусмотрена ответственность в виде штрафов. Но никакие деньги не могут покрыть нанесённый лесным паркам ущерб. Сгоревшие территории лесных парков – это выжженные куски зелёных лёгких города", – заявил Алексей Кузнецов.

По данным департамента информполитики региона, вчера был полностью потушен лесной пожар в Уктусском лесном парке на площади более 30 га. Причиной возгорания могли стать действия отдыхающих.

В Свердловской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим, при котором запрещено любое использование открытого огня как на природе.

По данным синоптиков, 19-20 мая на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале).

Ранее "Областная газета" сообщала, что свердловские спасатели помогут тушить лесные пожары в Тюменской области. Сейчас в соседнем регионе действуют 64 очага природных пожаров.

Читайте также:

В километре от свердловского посёлка действует лесной пожар.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.05.2021, 16:31 / Политика
Владимир Путин дал старт строительству нескольких блоков АЭС в Китае
19.05.2021, 16:22 / Политика
Госдума поддержала выход России из Договора по открытому небу
19.05.2021, 16:17 / Общество
В Южном лесопарке Екатеринбурга локализован пожар на площади 60 га
19.05.2021, 16:03 / Общество
В горах и низинах Свердловской области похолодает до -1
19.05.2021, 15:31 / Общество
Госдума приняла закон о новых выплатах семьям с детьми