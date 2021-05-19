В Южном лесопарке Екатеринбурга локализован пожар на площади 60 га

В Свердловской области действует особый противопожарный режим. Фото: Алексей Кунилов.

В Южном лесопарке Екатеринбурга локализован пожар на площади 60 га. Ликвидировать его планируется в течение суток.

На месте происшествия продолжают работать 28 сотрудников Уральской базы авиационной охраны лесов и восемь единиц спецтехники. Позже к ним присоединятся ещё два трактора. Также по поручению главы Среднего Урала Евгения Куйвашева туда выехал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

"За нарушение особого противопожарного режима предусмотрена ответственность в виде штрафов. Но никакие деньги не могут покрыть нанесённый лесным паркам ущерб. Сгоревшие территории лесных парков – это выжженные куски зелёных лёгких города", – заявил Алексей Кузнецов.

По данным департамента информполитики региона, вчера был полностью потушен лесной пожар в Уктусском лесном парке на площади более 30 га. Причиной возгорания могли стать действия отдыхающих.

В Свердловской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим, при котором запрещено любое использование открытого огня как на природе. По данным синоптиков, 19-20 мая на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале).

Ранее "Областная газета" сообщала, что свердловские спасатели помогут тушить лесные пожары в Тюменской области. Сейчас в соседнем регионе действуют 64 очага природных пожаров.

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