Екатеринбургские зоопарки не торопятся получать лицензии на продолжение работы

Организации, не имеющие лицензий, с января 2022 года будут закрывать. Правда, что будет с животными в таком случае, пока не совсем ясно Фото: Павел Ворожцов

До конца 2021 года все российские зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы и другие объекты, которые содержат животных в культурно-зрелищных целях, должны пройти процедуру лицензирования. Это требование обусловлено постановлением Правительства РФ №1938 от 30 декабря 2019 года. Но, как оказалось, екатеринбургские заведения, работающие с животными, не особо спешат получать такую лицензию.

Вопрос получения лицензии цирками, зоопарками и другими подобными заведениями для продолжения своей работы назревал давно и нашёл долгожданное разрешение после очередного выявленного случая содержания животных в ужасных условиях в Приморье. Теперь ко всем подобным объектам предъявляются единые требования по условиям обитания, кормления, ветеринарного обслуживания и безопасности животных. Особые правила оговариваются для зоопарков, цирков, океанариумов и дельфинариев – их соблюдение контролируется в ходе проверок.

Без лицензии зоопарки, цирки, дельфинарии, контактные зоопарки и другие подобные объекты просто не смогут законно продолжать свою работу с января 2022 года. При несоблюдении законодательства и отсутствии исправления нарушений заведения будут закрывать. Времени остаётся немного. Однако оказалось, что пока в Свердловской области выдали лицензию только Океанариуму Екатеринбурга, при проверке которого не выявили никаких замечаний.

– Филиалы Росгосцирка в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле готовы к лицензированию, но мы пока не подаём обращение, потому что будем делать это одной заявкой, учитывая все наши филиалы, – комментирует начальник департамента развития и социальных проектов Росгосцирка Дарья Костюк, которая принимала непосредственное участие в разработке единых требований к содержанию животных.

При этом сам Росгосцирк получил отсрочку по некоторым пунктам лицензирования до 2025 года. Чем, к сожалению, не может похвастать Екатеринбургский зоопарк, который тоже надеется на подобный шаг ему навстречу. Из-за того, что в 2020 году зоопарк долгое время был закрыт из-за пандемии коронавируса, то его упущенная прибыль составила порядка 40 миллионов рублей. В связи с этим, по мнению директора Екатеринбургского зоопарка Светланы Прилепиной, оставшегося времени катастрофически мало, чтобы исполнить все требования в срок.

– С содержанием животных и их условиями у нас всё благополучно, но всё же оставшегося до конца 2021 года времени недостаточно, чтобы наш зоопарк со своими огромными уникальными коллекциями успел подготовиться, – говорит Светлана Прилепина. – Но мы не паникуем и спокойно идём к этому. Заявление мы пока ещё не подавали и не планируем делать этого раньше осенне-зимнего периода.

ЦИФРЫ Сейчас в Свердловской области работают 37 контактных зоопарков, 2 цирка, 2 зоопарка, один океанариум.

Опубликовано в №89 от 21.05.2021