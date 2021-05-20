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Общество / Природа
20 мая 2021, 12:47

В Свердловской области затраты на тушение лесных пожаров составили 118 миллионов

пожар в лесу

В свердловской области уже зафиксировали 436 природных и лесных пожаров на общей площади более 21 га. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области в текущем году затраты на тушение природных пожаров уже составили 118 млн рублей. Нанесённый природе (животным и растениям) ущерб будет рассчитан в течение года.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил министр природных ресурсов и экологии Среднего Урала Алексей Кузнецов. По его данным, на утро 20 мая в регионе действует 17 лесных пожаров общей площадью свыше 1 400 га. 15 из этих пожаров на данный момент локализованы, идёт тушение. К работам привлечены 192 огнеборца, 70 единиц техники.

Самыми горячими точками стали Таборинский и Тугулымский районы. В последнем пожар уже потушен. Угрозы для населённых пунктов ни в одном из свердловских муниципалитетах нет.

Министр напомнил, что первый лесной пожар в регионе был зафиксирован 14 апреля. С этого момента специалисты зарегистрировали 436 природных и лесных пожаров на общей площади более 21 га. За 2020 год случился 141 такой пожар на площади 1,5 га.

Основными факторами, по словам Алексея Кузнецова, являются жаркая погода, шквалистый ветер и отсутствие дождей. Также наличествует человеческий фактор. С начала пожароопасного сезона было назначено 85 штрафов на общую сумму 85 тыс. рублей.

В Свердловской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим, при котором запрещено любое использование открытого огня как на природе.

По данным синоптиков, 20 мая на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале).

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Областная газета Свердловской области

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