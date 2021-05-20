На Среднем Урале введут запрет на посещение лесов

Жителям и гостям Свердловской области запретят посещать леса. В регионе ведётся подготовка соответствующего документа.
Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил министр природных ресурсов и экологии Среднего Урала Алексей Кузнецов.
"На сегодняшний день постановление проходит согласование. Думаю, что в течение недели мы это решение примем. Это будет означать, что все посещения лесов, за исключением посещений, связанных с их тушением, будут незаконными и будут подвергаться административным наказаниям", – заявил он.
Министр также уточнил, что вместе с посещением леса придётся отметить сплавы и турпоходы. Это отдельно будет прописано в том же документе.
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