На Среднем Урале введут запрет на посещение лесов

Вместе с посещением леса придётся отметить сплавы и турпоходы. Фото: Галина Соловьёва.

Жителям и гостям Свердловской области запретят посещать леса. В регионе ведётся подготовка соответствующего документа.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил министр природных ресурсов и экологии Среднего Урала Алексей Кузнецов.

"На сегодняшний день постановление проходит согласование. Думаю, что в течение недели мы это решение примем. Это будет означать, что все посещения лесов, за исключением посещений, связанных с их тушением, будут незаконными и будут подвергаться административным наказаниям", – заявил он.

Министр также уточнил, что вместе с посещением леса придётся отметить сплавы и турпоходы. Это отдельно будет прописано в том же документе.

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