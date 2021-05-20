В Свердловской области приведут в порядок ещё 18 родников и колодцев

Из регионального бюджета на обустройство источников воды выделят более одного миллиона рублей. Фото: Алексей Кунилов

На территории в Свердловской области в рамках региональной программы «Родники» в 2021 году обустроят 18 родников и колодцев. Источники нецентрализованного водоснабжения приведут в порядок в 11 населённых пунктах.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, из регионального бюджета на эти цели выделят более одного миллиона рублей.

При отборе объектов для обустройства учитывалось, сколько человек пользуются водой из того или иного источника, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В этом году десять источников приведут в порядок в городском округе Верхотурский, в Тавдинском городском округе – три источника, в Сосьвинском городском округе – четыре, а также шахтный колодец в деревне Баронской вблизи Нижнего Тагила. В работе по благоустройству источников примут участие школьники, представители коммерческих и общественных организаций.

За время действия областной программы «Родники» обустроено более пяти тысяч родников, колодцев и скважин. Она была запущена для обеспечения жителей чистой питьевой водой из природных подземных источников и сохранения их для будущих поколений. Большая часть родников и колодцев расположена в деревнях и посёлках, где они зачастую являются единственными источниками питьевой воды.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, что на Среднем Урале идёт большая работа по улучшению качества воды. В частности, ведётся активная замена очистных сооружений. В Кировграде, Верхотурье и Кленовском сельском поселении уже обновили систему очистки питьевой воды. Как писала «Областная газета», ремонт аналогичных сооружений вскоре пройдёт в Верхней Туре (запуск запланирован на лето 2021 года), Кушве (строительство завершится в конце 2021 года), Первоуральске (сроки проведения работ не уточняются).