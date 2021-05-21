Летняя жара на Среднем Урале продержится до середины следующей недели

Подобный знойный май был в Екатеринбурге в 2005 году. Фото: Галина Соловьёва

Жара в Свердловской области в эти выходные и в начале следующей недели сохранится. Заметное похолодание наступит к среде. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра.

По её данным, подобный знойный май был в Екатеринбурге в 2005 году. Тогда средняя температура во второй декаде месяца составляла 19,8 °С. В 2021 году - превышает 21 °С.

"В ближайший период жара сохранится. Антициклон, определяющий сейчас знойную погоду, медленно будет продвигаться на восток, на юг Западной Сибири и постепенно уступит дорогу атмосферным фронтам, продвигающимся от западных границ страны. Кратковременные дожди, ожидаемые в выходные дни, жару не собьют, но дадут немного влаги. Существенно изменится погода к середине следующей недели, когда наступит заметное похолодание", - рассказала Галина Шепоренко.

Сегодня воздух прогреется до +27...+32 °С. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

По ночам в выходные будет не ниже +11...+16 °С. Днём - до +24...+29 °С. В субботу и воскресенье ветер усилится, возможны порывы до 15-18 м/с, особенно при грозе. В столицу Урала кратковременные дожди придут в выходные, а гроза - в последний день недели.