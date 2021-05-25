Более 43 тысяч квадратных метров в Екатеринбурге засадят цветами

Власти города обратились к горожанам с просьбой беречь созданный ландшафтный дизайн. Фото: Галина Соловьёва.

На клумбах Екатеринбурга ведётся работа по высадке цветов. Предпочтение отдаётся растениям, которые выдерживают перепады температур: ночные заморозки и дневную жару.

Большой популярностью среди ландшафтных дизайнеров пользуются неприхотливые в уходе петунии. Для оформления городских цветников также востребованы герань и бархатцы. Они очень разнообразны по форме и окрасу.

По данным пресс-службы мэрии, работы стартовали уже на прошлой неделе. В первую очередь цветы появились в скверах А. С. Попова и "Юнеско". Теперь специалисты МБУ «Зеленстрой» оформляют клумбы в историческом центре города. Всего планируется засадить цветами более 43 тысяч квадратных метров клумб во всех районах уральской столицы.

Фото: Галина Соловьёва

Сегодня журналистам показали процесс оформления одной из самых больших городских клумб, расположенной на пересечении улиц Куйбышева и Розы Люксембург. Известно, что общая площадь цветника превышает 500 "квадратов". Там будет высажено около 29 тыс. многолетних и однолетних растений. На месте побывал фотокорреспондент "Областной газеты".

Фото: Галина Соловьёва

"Эскиз цветников заранее создаётся ландшафтным дизайнером, а затем по рисунку специалисты высаживают растения. Дизайнеры каждый год ищут новые неповторимые формы, чтобы украсить город. Узоры разрабатываются для каждой конкретной зоны общественного пространства", – рассказала ведущий специалист сектора зелёного хозяйства комитета благоустройства горадминистрации Лилия Казацкая.

Фото: Галина Соловьёва

Власти города обратились к горожанам с просьбой беречь созданный ландшафтный дизайн, не выкапывать цветы для садовых участков, не вытаптывать растения, чтобы на протяжении всего лета они могли радовать жителей и гостей уральской столицы.