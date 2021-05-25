Более 43 тысяч квадратных метров в Екатеринбурге засадят цветами

На клумбах Екатеринбурга ведётся работа по высадке цветов. Предпочтение отдаётся растениям, которые выдерживают перепады температур: ночные заморозки и дневную жару.
Большой популярностью среди ландшафтных дизайнеров пользуются неприхотливые в уходе петунии. Для оформления городских цветников также востребованы герань и бархатцы. Они очень разнообразны по форме и окрасу.
По данным пресс-службы мэрии, работы стартовали уже на прошлой неделе. В первую очередь цветы появились в скверах А. С. Попова и "Юнеско". Теперь специалисты МБУ «Зеленстрой» оформляют клумбы в историческом центре города. Всего планируется засадить цветами более 43 тысяч квадратных метров клумб во всех районах уральской столицы.
Сегодня журналистам показали процесс оформления одной из самых больших городских клумб, расположенной на пересечении улиц Куйбышева и Розы Люксембург. Известно, что общая площадь цветника превышает 500 "квадратов". Там будет высажено около 29 тыс. многолетних и однолетних растений. На месте побывал фотокорреспондент "Областной газеты".
"Эскиз цветников заранее создаётся ландшафтным дизайнером, а затем по рисунку специалисты высаживают растения. Дизайнеры каждый год ищут новые неповторимые формы, чтобы украсить город. Узоры разрабатываются для каждой конкретной зоны общественного пространства", – рассказала ведущий специалист сектора зелёного хозяйства комитета благоустройства горадминистрации Лилия Казацкая.
Власти города обратились к горожанам с просьбой беречь созданный ландшафтный дизайн, не выкапывать цветы для садовых участков, не вытаптывать растения, чтобы на протяжении всего лета они могли радовать жителей и гостей уральской столицы.