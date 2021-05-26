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Общество / Природа
26 мая 2021, 14:11

Прокуратура заинтересовалась загрязнением жидкими отходами реки в Берёзовском

грязная вода

К участию в проверке привлечены сотрудники Роспотребнадзора. Фото: Александр Зайцев.

Свердловская природоохранная прокуратура организовала проверку в посёлке Лосиный Берёзовского городского округа. Надзорное ведомство проверяет сообщение о сливе жидких бытовых отходов в реку Большой Рефт.

По данным пресс-службы Свердловской областной прокуратуры, к проверочным мероприятиям привлечены специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Они возьмут пробы воды, проведут исследование для установления причины загрязнения реки и размера ущерба, причинённого окружающей среде. По результатам проверки будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования.

Как писала «Областная газета», ранее прокуратура проводила проверки по сообщениям о загрязнении рек Крутиха и Чёрная, а также Волковского водохранилища.

Областная газета Свердловской области

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