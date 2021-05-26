Прокуратура заинтересовалась загрязнением жидкими отходами реки в Берёзовском

Свердловская природоохранная прокуратура организовала проверку в посёлке Лосиный Берёзовского городского округа. Надзорное ведомство проверяет сообщение о сливе жидких бытовых отходов в реку Большой Рефт.
По данным пресс-службы Свердловской областной прокуратуры, к проверочным мероприятиям привлечены специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Они возьмут пробы воды, проведут исследование для установления причины загрязнения реки и размера ущерба, причинённого окружающей среде. По результатам проверки будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования.
Как писала «Областная газета», ранее прокуратура проводила проверки по сообщениям о загрязнении рек Крутиха и Чёрная, а также Волковского водохранилища.