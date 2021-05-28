Последние майские выходные на Среднем Урале будут тёплыми

В Екатеринбурге в пятницу и субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Фото: Галина Соловьёва

Последние дни весны в Свердловской области будут по-летнему тёплыми, однако не такими жаркими, как предыдущие дни. Местами возможны кратковременные дожди и грозы, в Екатеринбурге они ожидаются в воскресенье.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, умеренная погода сохранится до конца мая. Днём воздух будет прогреваться на севере до +15...+25°С, на юге - до +23...+32°С. Заморозков после нынешней ночи не предвидится. При этом на севере области будет прохладно, до +3...+10°С, и ветрено - порывы возможны до 17-22 м/с. В Екатеринбурге столбики термометров ночью не опустятся ниже +11°С и не поднимутся выше +17°С.

"Под влиянием атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди и грозы, шквалистый ветер, в отдельных районах скорость которого может достигать 25м/с. Во второй половине текущей недели температура понизилась на 10-12°: 28-31 мая ожидается ночью +3...+9°, днём +14...+19°. Несмотря на это, благодаря уже имеющемуся на сегодняшний день "горячему багажу", май имеет шанс стать самым теплым в истории метеорологических наблюдений в Екатеринбурге месяцем", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В этом году майская погода в Екатеринбурге побила сразу несколько суточных температурных рекордов 13-14 мая и 16 мая. 24 мая температура воздуха поднялась до 34,7 °С. Это абсолютный рекорд для последнего весеннего месяца с 1916 года.