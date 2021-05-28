В Свердловской области ввели запрет на посещение лесов. Документ

Свердловчанам две недели нельзя будет ходить и ездить в лес. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ, запрещающий свердловчанам ходить в лес. Запрет вводится до 10 июня.

Подписанное постановление вносит изменения в документ областного правительства от 29.04.2021 № 253-ПП "Об установлении особого противопожарного режима на территории Свердловской области".

"В связи с введением особо противопожарного режима установить по 10 июня 2021 года ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда на территории Свердловской области, и леса, находящиеся в государственной собственности Свердловской области", - говорится в документе. Новый пункт в постановлении не распространяется на граждан, ИП и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах, и проезд машин через земли лесного фонда по дорогам общего пользования с соболюдением правил пожарной безопасности.

Сообщить о лесном пожаре, а также задать вопросы по ограничениям свердловчане могут по номерам горячей линии Уральской базы авиационной охраны лесов: 8-800-100-94-00 и (343)268-33-83, 258-65-94.

Введение запрета неделю назад анонсировал министр природных ресурсов и экологии Среднего Урала Алексей Кузнецов. Он заявлял, что все посещения лесов, за исключением посещений, связанных с их тушением, будут незаконными и будут подвергаться административным наказаниям. По данным министерства, на данный момент в регионе нет действующих пожаров. За последнюю неделю возгорания были потушены в Екатеринбурге, Берёзовском, Гаринском, Ивдельском и Туринском ГО, а также в Таборинском сельском поселении. Всего с начала года ликвидированы 520 пожаров общей площадью 23570,94 га. 413 из них произошли по вине местных жителей.

В этом году май выдался по-летнему жарким. Погода в Екатеринбурге побила сразу несколько суточных температурных рекордов 13-14 мая и 16 мая. 24 мая температура воздуха поднялась до 34,7 °С. Это абсолютный рекорд для последнего весеннего месяца с 1916 года.

В ближайшие дни уральские синоптики также прогнозируют по-летнему тёплую погоду, однако не такую знойную, как в предыдущую десятидневку.

Постановление опубликовано на региональном интнернет-портале правовой информации, оно вступает в силу.

Фото: документ