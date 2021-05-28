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Общество / Природа
28 мая 2021, 21:39

Названы свердловские водоёмы, где можно отдыхать, но нельзя купаться

Люди на пляже летом

В Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе отсутствуют организованные зоны рекреации для купания в водных объектах. Фото: Галина Соловьёва

10 водоёмов Свердловской области получили положительные заключения санврачей. Там можно отдыхать и заниматься спортом, но нельзя купаться.

Безопасных водоёмов для купания на Среднем Урале, как и в прошлом году, Роспотребнадзор не нашёл. "Областная газета" публикует список водоёмов, которые санврачи разрешают использовать в рекреационных целях (без купания):

  • участок акватории Нижне-Тагильского водохранилища,
  • обводнённый карьер (водоём) "Калиновский хутор", Екатеринбург,
  • озеро "Калиновские разрезы", Екатеринбург,
  • "Пруд имени Кузнецова", Екатеринбург,
  • Верхне-Сысертское водохранилище в районе размещения базы отдыха ООО "Турбаза "Солнечный камень",
  • части акватории озера Балтым площадью 0,139 км² и 0,633 км²,
  • часть акватории озера Шарташ,
  • Кушвинское водохранилище и прибрежная зона станции "Водная", Кушва, ул. Разина, д. 1
  • акватория Нижнетагильского водохранилища и прибрежная зона, в том числе земельный участок на северо-восточном берегу,
  • водоём "Жупановское озеро".

"Ещё один водоём в Невьянском районе получил санэпидзаключение, но пока ещё не попал в соответствующий реестр водных объектов", - сообщили "ОГ" в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Возле этих водоёмов есть безопасные места для отдыха, а на самих акваториях можно кататься, например, на сап бордах.

В ведомстве напоминают, что в регионе отсутствуют организованные зоны рекреации для купания в водных объектах, соответствующие требованиям санитарного законодательства. "Использование поверхностных водных объектов в целях купания не является безопасным", - предупреждают санврачи.

В прошлом году из 20 прудов, озёр и водохранилищ уральской столицы санитарные врачи признали пригодным для купания только восточный берег Шарташа. Измученные самоизоляцией горожане в первые же знойные дни лета отправились купаться на это озеро – и не только на разрешённый берег со стороны посёлка Изоплит. Итогом купания в Шарташе стал церкариоз.

Напомним, что для получения санитарно-эпидемиологического заключения по водоёму заинтересованному лицу необходимо представить в Роспотребнадзор заявление и экспертное заключение, содержащее результаты экспертизы на предмет оценки соответствия акватории и прилегающего к ней берега требованиям санитарного законодательства. На предстоящий сезон заявки санврачам в Свердловской области не поступали.

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Областная газета Свердловской области

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